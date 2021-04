Medvedev fermato dal coronavirus

MONTE CARLO - Proprio in extremis Daniil Medvedev è costretto a rinunciare al torneo di Montecarlo.

Il numero 2 al mondo - che sarebbe dovuto entrare in gioco a partire dal secondo turno - non potrà prendere parte al Masters 1000 sulla terra, a causa della positività al coronavirus. «È un grande dispiacere non giocare a Monte Carlo. L'unica cosa a cui devo pensare adesso è riuscire a guarire in fretta», le parole del russo.

keystone-sda.ch (Taimy Alvarez)