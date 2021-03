LENZERHEIDE - L'impresa di vincere la classifica generale di Coppa del Mondo si fa sempre più ardua per Lara Gut-Behrami.

A due gare dal termine della stagione (uno Slalom e un Gigante), la campionessa ticinese (1'256 punti) insegue infatti la vetta della graduatoria occupata dalla slovacca Petra Vlhova (1'352) a 96 lunghezze.

«Era impossibile disputare questo Super-G, c'era davvero troppa neve», sono state le parole di Lara Gut-Behrami riportate da "20minutes". «Non avevo mai programmato di vincere la classifica generale. È diventata una possibilità concreta grazie ai buoni risultati ottenuti in inverno, ma che con tutta probabilità non si realizzerà. Sono soprattutto soddisfatta di essere in grado di presentarmi alla partenza e di potermi giocare ogni volta le prime posizioni. Queste finali avrebbero dovuto essere uno spettacolo e con quattro gare in una settimana la suspence era alta. In molte discipline era ancora tutto aperto ed è un peccato non giocarsi il primato sulla pista».

Intanto però la sciatrice di Comano ha conquistato il terzo globo di Super-G della sua carriera, dopo quelli vinti nel 2014 e nel 2016.

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)