Discese cancellate, Lara perde punti preziosi e ora rischia

LENZERHEIDE - Niente da fare a Lenzerheide. Gli organizzatori sono infatti stati costretti a cancellare le due Discese libere in programma - sia maschile sia femminile, valide per le finali di Coppa del Mondo di sci - a causa delle pessime condizioni meteo.

In virtù di questa situazione Beat Feuz e Sofia Goggia hanno di conseguenza conquistato la coppetta di specialità, rispettivamente per la quarta volta di fila e per la seconda volta in carriera.

Dal canto loro gli elvetici Lara Gut Behrami e Marco Odermatt hanno perso un'ottima occasione nella classifica di CdM. Entrambi occupano la seconda posizione: la ticinese (1'256 punti) conta 96 lunghezze di ritardo da Petra Vlhova (1'352), mentre il nidvaldese (1'069 punti) ne deve recuperare 31 nei confronti di Alexis Pinturault (1'100).

Restano tre corse da disputare in questa settimana, sia in campo maschile sia in quello femminile, per terminare la stagione: un Super-G, un Gigante e uno Slalom.

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)