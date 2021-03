Zverev e un metodo di calcolo «disastroso»

ACAPULCO - Il metodo con cui viene calcolata la classifica Atp continua a far discutere e a far imbufalire diversi attori del tennis mondiale. L'ultima riflessione in tal senso è arrivata da Alexander Zverev, impegnato questa settimana al torneo di Acapulco. Nonostante sia stato fermo quasi un anno, Roger Federer occupa la sesta posizione mentre il tedesco è settimo.

Una situazione un po' strana ma ormai conosciuta... «Sono il più grande fan di Roger Federer, però non ha giocato per un anno e nonostante questo è ancora davanti a me in classifica. Negli ultimi 12 mesi ho disputato una finale Slam e una finale in un Masters 1000, e ho vinto due tornei. Il sistema di classifica utilizzato è un disastro».

Una graduatoria che Zverev non guarda. O almeno così dice... «Non mi importa del ranking con il sistema attuale. Voglio dire, dovrei essere fra i primi quattro o cinque con delle classifiche normali, ma quelle che abbiamo adesso sono un po’ assurde».

keystone-sda.ch (KOEN SUYK)