Federer, il ritorno del re: «Inizia il countdown»

DOHA - Il momento tanto atteso da tutti gli appassionati sta arrivando: Roger Federer, uomo dai 20 Slam in bacheca, è ormai pronto per il suo grande ritorno in campo. King Roger, sui propri profili social, ha infatti riconfermato la presenza al “Qatar ExxonMobil Open” di Doha, in agenda dal 8 marzo.

«Il countdown verso Doha comincia. Manca una settimana», ha scritto il fuoriclasse renano, postando anche una foto che lo ritrae sorridente durante un allenamento.

La speranza è che il Maestro, fermo ormai da un anno - non gioca un match ufficiale dal gennaio 2020 -, si sia pienamente ristabilito dal doppio intervento al ginocchio e possa tornare a deliziare la platea.