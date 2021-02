Neve e nebbia: slitta anche la Combinata maschile

CORTINA D'AMPEZZO - Nelle grinfie del maltempo tra abbondanti nevicate e fitta nebbia, i Mondiali di Cortina hanno subito quest'oggi la seconda cancellazione consecutiva. In campo femminile, dopo la Combinata (spostata a lunedì 15) è saltato anche il superG.

La gara, con Gut-Behrami al via con l’etichetta di grande favorita, verrà recuperata giovedì alle 10.45 (giorno in cui era già stato collocato anche quello maschile; ore 13).

Gli organizzatori, considerando le previsioni negative anche per la giornata di domani, hanno già deciso di far slittare la combinata maschile. In sostanza domani non si gareggerà, con la prova spostata a lunedì 15.

keystone-sda.ch (CHRISTIAN BRUNA)