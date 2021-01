Galà stellare: il miglior 800m dell’anno è stato a Bellinzona

BELLINZONA - Con ben quattro atlete in grado di correre il doppio giro di pista in meno di 1’59” e con la miglior prestazione mondiale dell’anno stabilita proprio allo Stadio Comunale di Bellinzona dalla norvegese Hedda Hynne in 1’58”10, la gara degli 800m femminile del Galà dei Castelli, che ha visto protagoniste anche le elvetiche Selina Büchel, seconda, e Lore Hofmann, terza, è stata la migliore al mondo nel 2020, come sottolineato anche dalla World Athletics nella sua revisione di fine anno.

Questa incredibile gara non è stata che la ciliegina sulla torta di un meeting riuscitissimo sotto ogni aspetto nonostante le difficili condizioni organizzative legate alla pandemia di coronavirus, e premiato sul piano sportivo anche dal 9. posto a livello di risultati nella classifica stilata ogni stagione dalla federazione internazionale e che indica dunque il meeting ticinese anche come il migliore in Svizzera.

Sull’onda del successo dell’appuntamento del 15 settembre 2020, il comitato di organizzazione sta già lavorando alla prossima edizione, prevista per il 1. luglio 2021, ovvero meno di un mese prima dell’avvio delle gare di atletica leggere ai Giochi

Olimpici di Tokyo.