Spinelli sorpresa in casa

MASSAGNO - Seconda sconfitta in tre partite del 2021 (dopo gli otto successi consecutivi di fine 2020) per il Massagno, che nell’undicesima fatica del suo campionato si è fatto sorprendere 95-90 in casa dal Monthey.

Cominciato bene (+8 dopo 4’, +6’ a fine primo quarto e +10 al 12’), la Spinelli si è “distratta” tra il 15’ e il 20’, tempo nel quale ha incassato un pesante 6-18 di parziale. Ripartita dopo l’intervallo dal 51-56, non è più riuscita a sorprendere un avversario che - accademico - ha cancellato ogni tentativo di recupero. Pur senza strafare ma affidandosi a una difesa attenta, i vallesani sono infatti stati in grado di difendere il vantaggio fino alla sirena, guadagnando così quei punti buoni per raggiungere il Lugano al quinto posto della classifica. La Spinelli ha invece perso la vetta, dove ora siedono Friborgo e Ginevra.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)