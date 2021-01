«Se fosse stato in forma...»

BASILEA - "La ragione principale del forfait di Federer a Melbourne è stata la quarantena. Sua moglie e i suoi figli non sarebbero potuti uscire dalla stanza per 14 giorni e a Mirka questa soluzione non piaceva". Questo negli scorsi giorni aveva dichiarato André Sa, colui che si occupa di gestire le relazioni ufficiali tra la direzione degli Australian Open e i giocatori.

Ma è davvero così? A smontare la tesi del 43enne brasiliano è stato Simon Graf, giornalista svizzero che nei mesi scorsi ha dedicato un libro proprio al fenomeno di casa nostra. Una persona che dunque conosce molto bene le gesta del basilese.

«Mi dispiace smentire la storia diffusasi negli ultimi giorni. La verità è che Roger Federer avrebbe partecipato senza nessun dubbio agli Australian Open se fosse stato in grado di competere sui suoi livelli. Allo stesso tempo sono abbastanza ottimista sul fatto che possa farcela per il torneo di Dubai in programma a metà marzo».

