Roger Federer non è nuovo a gesti che scaldano il cuore e negli scorsi giorni ne ha aggiunto un altro alla sua collezione, facendo felice una donna belga di 100 anni letteralmente innamorata del fenomeno rossocrociato.

Sebbene non fisicamente, Maria-Louisa De Belder ha trascorso la giornata del suo compleanno in compagnia di Roger Federer! Sì perché recentemente la donna, per il suo 100esimo compleanno, ha ricevuto un biglietto scritto proprio dal tennista. «Questo ha reso la mia giornata davvero piacevole. Non posso credere che abbia scritto quel biglietto solo per me. All'epoca incontrai anche mio marito al tennis club. Questo sport mi ha dunque regalato tanti bei momenti».

Ma come ha fatto a raggiungere Roger? Grazie anche all'ausilio del quotidiano belga "Nieuwsblad", la famiglia della "fortunata" ha messo in campo tutte le sue forze per rendere unico il compleanno.

«Le abbiamo provate tutte, soprattutto tramite i social - le parole di Victoria Campenhout, una delle nipoti - Inviando foto e video di mia nonna che guarda le partite di Roger. Inoltre abbiamo scritto all'associazione svizzera di tennis...».

keystone-sda.ch / STF (LUKAS COCH)