Battuta (anche) la Shiffrin per il primo successo in carriera

SEMMERING - Una gigantesca Michelle Gisin ha trionfato nello slalom femminile di Semmering, superando Katharina Liensberger e sua maestà Mikaela Shiffrin.

Già bravissima nella prima manche, nella quale si era vista beffare solo dalla Shiffrin (e per appena 0”02), la 27enne rossocrociata si è ripetuta nella seconda prova nella quale, concentrata, aggressiva e mai in difficoltà, meglio di tutte le “big” ha saputo interpretare le traiettorie del tracciato. Alla fine ha trionfato con 0”11 di vantaggio sull’austriaca e con oltre 0”57 sulla statunitense. Quella di Semmering è la prima vittoria in carriera per la svizzera, che quest'anno era salita sul podio a Levi (seconda in slalom) e aveva centrato due quarti posti (in gigante) a Courchevel e Sölden.

La gara austriaca è stata invece "amara" per Wendy Holdener, alla fine quinta ma a ben 0"86 dal podio. Solo 20esima, a 3"68 dalla vincitrice, Mélanie Meillard.

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)