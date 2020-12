«Per me Roger sarà sempre il numero uno»

Amicizia e ammirazione. Lindsey Vonn e Roger Federer non hanno mai nascosto la loro stima reciproca, tanto da spendere molto spesso parole al miele all'indirizzo dell'altro.

«Roger vuole giocare il più a lungo possibile? Lo stesso era per me con lo sci. A un certo punto, però, il corpo potrebbe dirti che è il momento di dire basta. Attualmente non so a quale punto di questo processo si trovi Roger. Ama davvero troppo il tennis, ecco perché gioca da così tanto tempo. Lo sport non sarà più lo stesso senza di lui», le parole espresse dall'americana a EssentiallySports.

Lindsey nutre parecchia ammirazione nei confronti dello sportivo più amato del pianeta... «Ero e sarò una fan di Roger fino alla fine. Per me lui sarà sempre il più forte di tutti i tempi. È spettacolare per i fan e per tutte le persone. Difficilmente qualcuno potrà fare meglio di Roger».

Molto presto i successi del rossocrociato, in particolar modo negli Slam, potrebbero essere superati... «Se Nadal supererà il record di Roger, alcuni diranno che è lui il più forte di sempre. Per altri, come per me, il numero uno sarà comunque ancora Roger».

Keystone