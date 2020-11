Si riaccende la sfida tra campionesse

LEVI - Petra Vlhova ha vinto, con merito, lo slalom di Levi. La 25enne si è garantita il gradino più alto del podio confermando nella seconda manche l’ottimo tempo firmato nella prima. La slovacca ha preceduto di 0”18 una fantastica MIkaela Shiffrin, già più che competitiva nonostante i dieci mesi di assenza dalle competizioni. Terzo posto per l’austriaca Katharina Liensberger, lontana 0”39 dalla statunitense.

Una buonissima prova l’hanno firmata le tre migliori svizzere in gara. Wendy Holdener è arrivata vicinissima al podio; ha chiuso quarta, staccata di 1”35 dalla vincitrice. Sei centesimi di secondo e una posizione in più invece per Michelle Gisin. Nono posto, infine, per Mélanie Meillard, arrivata a 2”10 dalla Vlhova.

keystone-sda.ch (Jussi Nukari)