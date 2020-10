Narvaez brilla sulle strade di Pantani

CESENATICO - Jhonatan Narvaez ha vinto brillantemente la dodicesima frazione del Giro d’Italia, 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico, terra dell'indimenticabile Marco Pantani.

L’ecuadoriano della Ineos Grenadiers, partito in fuga sotto la pioggia con un gruppetto di cui faceva parte anche l'elvetico Simon Pellaud, ha via via piegato tutta la concorrenza e, dopo aver affrontato cinque Gran Premi della Montagna, è arrivato in solitaria al traguardo. Alle sue spalle l'ucraino Mark Padun, giunto con poco più di un minuto di ritardo. Terzo e molto più staccato l'australiano Simon Clarke (+6'50"). Quinto al traguardo il rossocrociato Pellaud (+7'43").

Nella generale, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, nessun cambiamento di rilievo, con il portoghese Joao Almeida che resta in maglia rosa. Il corridore della Deceuninck-Quick Step può vantare 34" di vantaggio sull'olandese Wilco Kelderman e 43" sullo spagnolo Pello Bilbao.

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)