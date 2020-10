A Roccaraso la spunta Guerreiro

L'arrivo in salita della nona tappa del Giro premia il portoghese della Education First. In rosa resta Almeida

Il portoghese Ruben Guerreiro ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, 208 km con 4 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita a Roccaraso. Il corridore della Education First ha battuto in una volata a due lo spagnolo della Ineos Jonathan Castroviejo.