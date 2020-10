Venerdì i primi sintomi

GIOVINAZZO - Simon Yates ha chiuso il suo Giro d’Italia dopo sette tappe. Niente infortuni o scelte tecniche: il britannico è stato escluso dalla corsa rosa perché risultato positivo al coronavirus.

Mostrati i primi sintomi del contagio dopo l’arrivo della frazione di venerdì, il 28enne si è subito sottoposto al test. Nel frattempo, come comunicato dal medico della Mitchelton-Scott, è stato messo in isolamento. Ora per Yates, alla vigilia tra i favoriti ma spesso in difficoltà e già in ritardo di 3’52” dalla maglia rosa, scatterà la quarantena.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)