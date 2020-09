Stan si "allena" con l'ex big

PARIGI - Nome e curriculum dell’avversario avevano fatto pensare che a Stan Wawrinka toccasse sudare parecchio nel suo esordio al Roland Garros.

Contro un Andy Murray “dimezzato” dai tanti problemi fisici il vodese non ha invece faticato. Il 35enne ha anzi approfittato di una sfida controllata fin dai primissimi scambi per trovare misure e tempi sul rosso parigino, superficie “inedita” alle basse temperature. Poco più di mezzora per ognuno dei tre set e 6-1, 6-3, 6-2 finale (in 1h40’) che è valso il passaggio al secondo turno. Lì Wawrinka se la vedrà con il tedesco Dominik Köpfer, qualificatosi superando in quattro set il francese Hoang.

Poca gloria parigina, invece, per Jil Teichmann, eliminata al primo turno dopo la sconfitta contro Irina Begu. Imprecisa, la rossocrociata ha perso il primo set e vinto il secondo. Nel parziale decisivo non ha tuttavia saputo incidere, arrendendosi 4-6, 6-4, 3-6 davanti alla rumena.

keystone-sda.ch / STF (Christophe Ena)