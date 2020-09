Ajla Del Ponte sbaraglia la concorrenza a Bellinzona

Ajla Del Ponte continua a cogliere risultati di prestigio in questo 2020. Con il tempo di 11''18 la 24enne ticinese ha fatto esplodere il Comunale di Bellinzona (1¦000 spettatori per l'occasione), conquistando la gara dei 100m al Galà dei Castelli davanti alle britanniche Kristal Awuah (11''38) e Amy Hunt (11'41). Solo quarta l'olandese Dafne Schippers.

Nella serata odierna c'è stata anche gloria per Selina Büchel e Léa Sprunger, le quali hanno entrambe chiuso in seconda posizione, rispettivamente negli 800m (1'58''37) – dietro alla norvegese Hedda Hynne (1’58’’10.) – e nei 400 ostacoli (54''98), la cui gara è stata vinta dall'olandese Femke Bol (54’’33).

In campo maschile Ricky Petrucciani non è invece andato oltre al quarto rango nei 400m, ottenendo però il primato personale con 46''15. Per la cronaca si è imposto il sudafricano Wayde Van Niekerk (45''58) che – ricordiamo – aveva conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Dal canto suo Mattia Tajana ha percorso i 400m della finale B in 50''98.

Infine da segnalare che il sudafricano Akani Simbine ha primeggiato nei 100 metri, davanti all’italiano Filippo Tortu (10’’07) e allo srilankese Abeykoon Mudiyanselage (10’’24).

