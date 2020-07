I campionati Europei sul Monte Tamaro

Gli Europei del 2020 di Mountain Bike, inizialmente previsti nel mese di maggio a Graz (Austria) e posticipati a causa del coronavirus, avranno luogo in Ticino.

La prossima rassegna continentale si terrà infatti il prossimo 15-18 ottobre sul Monte Tamaro, una settimana dopo i Mondiali austriaci di Leogang. In termini di partecipazione saranno oltre 400 i corridori in gara in rappresentanza di circa 35 nazioni che, nelle quattro giornate di competizioni, si contenderanno i nove titoli in palio: sei nel cross-country (Junior, U23 ed Elite sia maschili che femminili), uno nel Team Relay e due nell’Eliminator (Uomini e Donne).

Ricordiamo che la Svizzera ospiterà nel mese di settembre anche i Campionati del Mondo di ciclismo su strada ad Aigle e Martigny.