King Roger: «Vedremo per quanto tempo potrò ancora stare in campo»

Le due operazioni al ginocchio cui si è sottoposto Roger Federer, terranno lontano il campione renano dal Tour ATP per tutto il resto della stagione 2020.

L’ultima partita ufficiale disputata da King Roger è la semifinale dell’Australian Open persa in tre set contro Novak Djokovic. Ma come sta ora l'elvetico? ,«Il mio ginocchio adesso sta bene e sono in riabilitazione», ha dichiarato il 39enne a "Zeit Magazine". «Il mio desiderio è quello di tornare in campo sano e poi vedrò per quanto potrò restarci. Ora dobbiamo solo essere pazienti, il Tour sta per ripartire. Il ritiro? Mi mancherà tanto il tennis quando smettero».

keystone-sda.ch/STF (MARTIAL TREZZINI)