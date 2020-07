Roland Garros con il pubblico: fino a 20'000 persone al giorno

La federazione francese di tennis (FFT) ha deciso: per l'edizione del 2020, riprogrammata dal 27 settembre all'11 ottobre, il Roland-Garros accoglierà fino a 20.000 spettatori totali al giorno, suddivisi nelle strutture che potranno accogliere le partite.

A causa delle norme anti-coronavirus, per le finali sono invece previsti fino a un massimo di 10'000 spettatori. Sarà il primo torneo a ospitare il pubblico dopo l'emergenza sanitaria mondiale.

🎫Ticket sales for Roland-Garros 2020 will open on 9th July for priority purchasers (members of FFT-licensed clubs) and on 16th July for the general public.#RolandGarros pic.twitter.com/VfBONO2pEN