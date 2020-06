«Federer o Nadal? Il più forte è chiaramente Djokovic»

L'ex tennista Pat Cash - vincitore nel 1987 del torneo di Wimbledon - ha parlato a 360° in occasione di una video-chat pubblicata su "ubitennis.com". Fra i temi toccati, spicca la grande rivalità sportiva che esiste nel tennis contemporaneo fra tre grandi campioni, ovvero Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

«Non sono degli esseri umani, ma tre mostri. Nessuno è in grado di fare ciò che fanno loro», ha analizzato. «Per arrivare al loro successo bisogna avere una mentalità diversa rispetto alle persone normali e anche Andy Murray ce l'ha. Oltre a questo è anche necessaria una forma di ossessione e bisogna ovviamente essere degli atleti straordinari. Il migliore fra loro? Pagherei il biglietto per guardare la classe di Federer e poi quella di Nadal, ma il più forte è chiaramente Djokovic. Roger avrebbe potuto eccellere in ogni generazione e con ogni racchetta, mentre Rafa e Novak hanno invece creato qualcosa di nuovo. Lo spagnolo ha portato il tennis a un altro livello e sulla terra riesce a giocare in maniera assolutamente fenomenale, ma è inferiore a Roger sull'erba. Nole invece non ha punti deboli, può giocare da fenomeno ovunque ed è in grado di battere gli altri due anche sulle loro migliori superfici. Tanti dicono che Federer sia il miglior giocatore di tutti i tempi, ma in realtà è il secondo della sua era...».

Le maggiori vittorie:

Roger Federer (nato nel 1981)

103 tornei totali, 20 slam, 6 Tour Finals, 1 Coppa Davis, 1 medaglia d'oro olimpica nel doppio.

Rafael Nadal (nato nel 1986)

85 tornei totali, 19 slam, 5 Coppa Davis, 1 medaglia d'oro olimpica nel singolare, 1 medaglia d'oro olimpica nel doppio.

Novak Djokovic (nato nel 1987)

79 tornei totali, 17 slam, 5 Tour Finals, 2 Coppa Davis ed è l'unico tennista della storia ad aver vinto almeno una volta tutti e nove i Masters 1000.

