Ecco il Nole (festaiolo e romantico) che non t'aspetti: «Quella volta che...»

BELGRADO - Racconti da quarantena, racconti curiosi, racconti bollenti. Non è una novità che in questo periodo, nel quale sono diventate "famose" le dirette sui social, sportivi ed ex sportivi si sono aperti al pubblico.

Ed ecco, all'improvviso, il Novak Djokovic che non ti aspetti. Colui che in un weekend di Coppa Davis ha alzato un po' il gomito, pensando di non dover scendere in campo. L'aneddoto è emerso durante una diretta Instagram con Maria Sharapova.

Era successo nel 2011 in Svezia, qualche settimana dopo aver vinto il suo primo Wimbledon in carriera: «Non dovevo giocare quel fine settimana e dopo le partite del venerdì eravamo avanti 2-0, così la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in campo… Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match».

E poi ecco il tête-à-tête a cena... «Eravamo a un doppio misto di esibizione - le parole della Sharapova - Giocavamo uno contro l’altro e mi avevi detto che se avessi perso sarei dovuta venire a cena con te. E così è successo! Siamo andati a un ristorante giapponese, e ci siamo pure fatti una foto ricordo...».

Keystone (archivio)