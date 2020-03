Shiffrin: una campionessa anche con la... chitarra!

VAIL - In questi giorni di quarantena il tempo per "approfondire" le proprie passioni non manca. E così Mikaela Shiffrin - chiusa la stagione di sci - ha deciso di estrarre dall'armadio la sua chitarra, con lo scopo di migliorarsi. Un po' di musica, un po' di tempo per sé stessa dopo mesi difficili in cui ha dovuto far fronte alla perdita di suo papà.

È sui social che la campionessa di Vail ha voluto mostrare le sue qualità, suonando il famosissimo pezzo Sweet child o' mine, uno dei brani più celebri dei Guns N' Roses. Con ottimi risultati...

Visualizza questo post su Instagram Always wanted to learn this intro...can you guess the song?🥴 Un post condiviso da Mikaela Shiffrin ⛷💨 (@mikaelashiffrin) in data: 28 Mar 2020 alle ore 11:16 PDT

Keystone