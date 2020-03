Margaroli carico in vista del Perù

LIMA - La Svizzera sta scaldando i motori in vista della sfida in programma in Perù. Nel weekend alle porte, infatti, i rossocrociati saranno impegnati a Lima per lo spareggio del Gruppo Mondiale I di Coppa Davis. In caso di affermazione, il team di Severin Lüthi si guadagnerebbe un posto al barrage con vista sulla fase finale della competizione 2021.

Nella lista dei convocati - insieme a Laaksonen, Ehrat, Nikles e Bellier - figura anche il ticinese Luca Margaroli. Nelle foto alcuni scatti riguardanti gli allenamenti del tennista della Svizzera italiana.

Tio