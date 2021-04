Il voto non è solo un nostro diritto, è il nostro potere!

BELLINZONA - Mi raccomando, votate. Bellinzona ha bisogno oggi più che mai di un segnale!

Ho 32 anni e so bene quanto i miei coetanei siano sfiduciati dalla politica. Sarà perché hanno visto sempre le stesse facce da tanti anni, sarà perché molti politici non hanno saputo mandare i messaggi e i segnali giusti. Ma è davvero sconfortante constatare un disinteresse che, sappiamo già, porterà il 50% degli under 40 a non votare.

Trovo che, tuttavia, questo non sia il modo giusto di reagire. La politica è fatta spesso di piccoli passi, e un primo piccolo passo è quello di votare le persone che rispecchiano più i nostri valori e le nostre idee. Per questo invito i giovani a votare. Non necessariamente me, cosa che ovviamente auspico, ma perlomeno chiunque si pensi possa portare un miglioramento.

Non possiamo continuare a dire che “tanto serve a niente” se non proviamo a cambiare le cose, nemmeno con delle semplici crocette.