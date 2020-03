Essere una mamma incinta in questo difficile periodo

Le mamme e future mamme vivono con maggiore apprensione questo periodo particolare. Oltre alle mille paure che si insinuano in ogni mamma, c'è la paura del virus. Su tio e 20 minuti ci siamo già occupati della parte più "pratica" relativa al parto. Ma quali sono i pensieri, i dubbi di una futura mamma in questo momento? Ce lo spiega Valentina, che ci ha contattato per raccontarci la sua esperienza.

Mi chiamo Valentina ho 35 anni e mai mi sarei immaginata di dover mettere al mondo mia figlia nel bel mezzo di una pandemia mondiale.

Oltre alle paure comuni di una donna alla sua prima gravidanza, la situazione sanitaria attuale non permette di vivere serenamente le ultime settimane prima del parto. Ti chiedi se ce la farai da sola con tuo marito catapultata nel ruolo di genitore con nonni e amici a più di 50 chilometri di distanza, e soprattutto chissà quando nonni e amici potranno vedere la bambina... (di sto passo probabilmente al primo compleanno). Penso a tutte le cose di cui potrei aver bisogno ma difficili da reperire visto la quarantena. Aldilà delle cose pratiche mi viene anche da pensare che questa situazione ci cambierà profondamente a livello personale e non posso negare di essere preoccupata. Cambierà sicuramente il rapporto tra le persone, mi chiedo se ci ritroveremo ad essere freddi e distanti gli uni dagli altri per la paura che questo virus ha fatto nascere in noi, oppure se questo ci unirà ancora di più dopo la quarantena forzata. Sicuramente mi piacerebbe che mia figlia crescesse in un paese unito, libero da persone capaci solo di giudicare, egoiste e, visto la situazione, poco umane. Non so come sarà la mia vita da mamma da qui a qualche giorno, ma nel frattempo cerco di vivere la giornata in maniera positiva nell'attesa di abbracciare Anna, e quando sarà più grande potrò dirle di aver contribuito a dare la vita in un momento in cui ogni giorno troppe vengono portate via.