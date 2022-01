In data 25.01 il Municipio di Gordola ha concesso un incontro con i delegati della Petizione “NO a un mastodonte al centro delle Campagne”.

In un clima molto sereno e senza sfondi partitici, sono state espresse le motivazioni dell’iniziativa che nel frattempo ha raccolto ulteriori consensi portando a ben 758 il numero dei firmatari. In sostanza viene chiesto al Municipio di esercitare il ruolo di mediatore nel trovare una soluzione confacente prima che l’iter procedurale per la concessione della licenza faccia il suo corso.

Si ha l’impressione che si è progettato sul terreno a disposizione senza curarsi minimamente dell’ambiente circostante e non tenendo in debito conto il coinvolgimento dei terzi interessati. Vengono inoltre ribaditi i problemi causati dall’inquinamento fonico e dall’aumento del traffico, già pesantemente congestionato a fronte di una sottodimensionata rete viaria come pure della problematica per lo smaltimento delle acque meteoriche che diventa difficoltoso a causa dei terreni agricoli di scarico che sono sempre meno. La situazione non potrà che peggiorare, senza un rifacimento infrastrutturale stradale adeguato.

Perplessità anche sulla vastità dell’investimento (una trentina di milioni) che oltre a potenzialmente aggiungere altri appartamenti sfitti o invenduti sul mercato, potrebbe restare incompiuto come purtroppo già successo nel nostro Comune (vedi 8 case a schiera zona Gaggiole). Dovesse fallire la mediazione, spetterà poi agli oppositori portare avanti le procedure necessarie a tutela dei loro interessi ma anche quelli di una vasta comunità.