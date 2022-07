Paola e Chiara: «Mollammo perché c’era troppa tensione tra noi»

Dopo quella performance, i fan di Paola e Chiara sono tornati a chiedere se una reunion fosse dietro l’angolo: per ora la risposta è no, ma durante una diretta Instagram con i suoi follower Paola Iezzi ha chiarito quale fu il motivo che portò lei e la sorella a dire basta ormai quasi 10 anni fa. «Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta - ha spiegato Paola -. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più».