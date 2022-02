"Il capo perfetto" trionfa ai Goya

MADRID - Il film "Il capo perfetto" del regista Fernando León de Aranoa con protagonista Javier Bardem è il vincitore dell'edizione 2022 dei premi Goya, i massimi riconoscimenti concessi in ambito cinematografico in Spagna.

Sono sei le categorie in cui questa tragicommedia sul mondo del lavoro, già data per favorita alla vigilia, è stata dichiarata la migliore dell'anno: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (concesso a Bardem), miglior sceneggiatura originale, miglior musica e miglior montaggio.

Per Bardem, che pochi giorni fa ha ricevuto la notizia della candidatura agli Oscar per 'Being the Ricardos', si tratta del sesto Goya, il quinto come attore protagonista.

Ampi riconoscimenti anche per "Le leggi della frontiera" (cinque premi), adattamento di un romanzo di Javier Cercas, per "Maixabel" (tre premi) - il racconto della storia di una vedova di un politico ucciso dall'Eta che accettò di incontrare gli assassini del marito - e per "Mediterraneo" (tre premi), che narra il dramma dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa su barconi.

È rimasto invece a mani vuote Pedro Almodóvar, che a questa edizione dei Goya era arrivato con otto nomination per il suo ultimo lavoro, "Madres Paralelas", un film con cui hanno ottenuto candidature agli Oscar Penélope Cruz - moglie di Bardem - come miglior attrice e Alberto Iglesias per la colonna sonora.

Reuters