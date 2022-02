Dopo la pausa forzata causa Covid ritorna il Gurten Festival: sarà dal 13 al 16 luglio

BERNA - Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia il Gurten Festival fa il suo ritorno a Berna. L'evento dovrebbe tenersi quest'estate sulla collina che sovrasta la capitale federale. In cartellone, fra gli altri, The Chemical Brothers e Black Eyed Peas.

La vendita dei biglietti per i quattro giorni di festival, dal 13 al 16 luglio, è iniziata oggi, hanno annunciato gli organizzatori, che hanno reso noto anche il programma.

Gli artisti principali sono il gruppo berlinese di reggae e dancehall Seeed, il duo britannico di musica elettronica The Chemical Brothers nonché la cantante soul Erykah Badu, gli hip-hopper dei Black Eyed Peas e la rapper Megan Thee Stallion, direttamente dagli Stati Uniti. Non mancheranno i musicisti bernesi tra i quali Sirens of Lesbos, Jeans for Jesus e Steff la Cheffe.

Nel 2020, il festival era stato annullato causa coronavirus e i biglietti erano stati rimborsati. Lo scorso anno la manifestazione non era stata prevista. Se l'edizione 2022 dovesse cadere a causa della pandemia, i biglietti verrebbero rimborsati, hanno precisato gli organizzatori.

I criteri di ammissione dei grandi eventi all'aperto in luglio non sono ancora noti. Secondo le regole attualmente in vigore, il festival si svolgerebbe in condizioni 3G (vaccinati, guariti o testati negativi). Il Gurten Festival accoglie a ogni edizione 80'000 festivalieri su quattro giorni.