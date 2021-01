La condanna delle star: «È un giorno triste per l'America»

WASHINGTON - Una larghissima fetta dell'industria dello spettacolo Usa non ha mai amato Donald Trump, ma dopo quello che è successo ieri l'indignazione delle star di cinema, musica e tv è arrivata ai massimi livelli.

Moltissimi i personaggi che hanno fatto ricorso ai social per manifestare la propria indignazione per l'assalto dei sostenitori del presidente uscente al Congresso, dove era in corso la riunione per la certificazione della vittoria di Joe Biden.

«C'è una singola ragione per la quale Donald Trump non è in manette in questo momento?» si chiedeva Josh Gad mentre l'attacco era in corso. La popstar Pink ha scritto: «Da cittadina degli Stati Uniti, figlia di due veterani e sorella di un'altra, mi vergogno di quello che sta succedendo a Washington. È un giorno triste per l'America». L'attore Chris Evans s'immagina, in una serie di tweet, quale sarebbe stata la reazione della polizia in caso fosse stata una protesta di Black Lives Matter: «Sono senza parole. Basti pensare alla carneficina se non fossero stati bianchi. Così tante persone lo hanno permesso».

Sono moltissimi i post e i commenti di questo tenore. L'attore e conduttore Seth Meyers chiede che Trump sia «rimosso dall'incarico» - in base al 25esimo emendamento della Costituzione - e «perseguito legalmente». La popstar Demi Lovato chiede un procedimento d'impeachment per Trump: «Sono arrabbiata, imbarazzata e vergognata».

Un messaggio particolarmente indicativo della situazione è quello postato da Karlie Kloss. La supermodella ha twittato: «Accettare i risultati di una legittima elezione democratica è patriottico. Rifiutarsi di farlo e incitare alla violenza è anti-americano». La particolarità è che la 28enne è sposato con Joshua Kushner, fratello di Jared ovvero il marito di Ivanka Trump. Infatti una follower ha provocato Karlie dicendole: «Diglielo ai tuoi cognati». E lei: «Ci ho provato».