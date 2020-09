Susan Sarandon: «Mi propongono solo ruoli da donna morente»

PARIGI - A 73 anni, Susan Sarandon è nelle sale cinematografiche dal 18 settembre scorso con "Blackbird", film diretto da Roger Michell in cui interpreta una capofamiglia affetta da SLA che raccoglie intorno a sé i suoi cari prima di mettere fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito. Stando a quanto la star di Hollywood ha rivelato a Le Parisien, la «donna morente» in tutte le sue variazioni è proprio uno dei pochi ruoli che si vede proporre alla sua età.

«Nelle grandi produzioni ci sono pochi ruoli per donne mature e ancora meno per donne mature di colore», ha lamentato l'attrice sottolineando come "Blackbird" sia «un piccolo film indipendente». «Oggi, del resto, mi vengono proposti solo ruoli in cui sono morente o mi suicido... oppure c'è una storia d'amore e poi mi suicido», ha aggiunto ridendo.

La protagonista di "Dead Man Walking" e "Thelma & Louise" ha però anche riconosciuto che, ultimamente, ha avuto ruoli interessanti nelle serie "Feud" (dove interpreta l'attrice americana scomparsa Bette Davis) e "Ray Donovan". «Mi è piaciuto molto interpretare Bette Davis in "Feud"», ha ammesso. «M'intimidiva, ma avevo voglia di farla esistere non come uno scherzo», ha aggiunto, sottolineando come la diva della prima metà del '900 sia spesso «imitata e caricaturata».

Per quanto riguarda "Ray Donovan", in cui impersona Sam Winslow, la 73enne ha invece confessato: «È stato divertente interpretare questa "cattiva"! Non ho un televisore, ma resto sempre sorpresa dalla qualità degli scenari che ricevo per le serie».

Presentato al Toronto International Film Festival nel settembre 2019, l'ultimo lungometraggio che la vede protagonista, "Blackbird", è una rivisitazione del film danese del 2004 "Silent Heart".