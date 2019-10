Michelle Hunziker non è Maria e non dorme per "Amici"

ROMA - Michelle Hunziker, che domenica scorsa ha preso il posto di Maria De Filippi alla conduzione di "Amici Celebrities", ha rivelato che presentare il talent show di Canale5 è molto più difficile che stare sul palco di Sanremo.

La bionda di origini svizzere doveva essere al timone del programma fin dalla prima puntata, ma a causa di impegni presi in precedenza con "Striscia la Notizia" ha dovuto rimandare la sua presenza. «Sono entrata di corsa e ho dovuto sostituire l'anima del programma, cioè Maria... Oltretutto il pubblico affezionato ad Amici è quello del sabato e invece il nuovo programma va al mercoledì...», ha raccontato la conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale Gente. «Condurre Amici Celebrities è più difficile di Sanremo», ha aggiunto.

Michelle ha poi ammesso di non aver preso benissimo le critiche che le sono state fatte a causa del calo di ascolti del programma subito dopo il passaggio del testimone dalla De Filippi. «Ho cominciato a non dormire, tre ore a notte forse. Ho avuto molti pensieri, anch'io sono un essere umano», ha spiegato la 42enne.

Ma la Hunziker ha però fatto sapere di aver già recuperato al sua solita grinta. «Come in ogni lavoro si hanno momenti buoni e altri meno... Non mi abbatto perché conosco i rischi del mio mestiere... Quando i commenti però non sono costruttivi, giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche, accetto la sfida...», ha concluso.