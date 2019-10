Justin Bieber e Hailey Baldwin, un figlio dopo le nozze 

LOS ANGELES - Hailey Baldwin vuole costruire «una casa romantica e felice» con Justin Bieber. La coppia si è sposata per la seconda volta ed è molto eccitata di affrontare insieme il prossimo capitolo della vita. Sembra che la cicogna spiccherà molto presto il volo.

Una fonte ha spiegato al magazine 'People': «Sposare Justin è stato un sogno divenuto realtà per Hailey. Lei ha sempre avuto una cotta per lui e quando sono cresciuti e hanno iniziato a frequentarsi è stata felicissima. Quando si erano lasciati in precedenza, Justin non era pronto ad intraprendere una relazione seria perché non stava bene psicologicamente. Quando sono tornati insieme, Hailey è stata davvero contenta. Adesso vuole solamente costruire una casa romantica e felice insieme a lui».

Recentemente Bieber, che negli ultimi mesi ha continuato a combattere contro i suoi problemi mentali, ha promesso ai suoi fan che quando avrà finito di riorganizzare la sua vita privata tornerà anche a pubblicare nuova musica. «Mi state chiedendo quando uscirà il mio nuovo album. La musica per me è importantissima, ma niente viene prima della mia salute e della mia famiglia», ha fatto sapere.