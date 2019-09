L'ex della Ferragni rompe il silenzio: «Io e Chiara la vediamo diversamente».

MILANO - Riccardo Pozzoli, ex fidanzato ed ex socio di Chiara Ferragni, dopo essere stato protagonista di decine di articoli di giornale negli ultimi giorni ha deciso di rompere il silenzio stampa. La Ferragni nel suo docu-film, "Chiara Ferragni Unposted", ha infatti raccontato che il giovane imprenditore provò a vendere a sua insaputa il 45% delle quote di "The Blonde Salad", il blog che i due avevano co-fondato e che ha lanciato la carriera dell'influencer, mentre lei era incinta di Leone, il figlio avuto due anni fa da Fedez. «Per me lui non esiste più. Cancellato. Ho capito che non conosci mai veramente nessuno», ha spiegato la 31enne dopo aver parlato della vicenda nel documentario presentato al Festival di Venezia.

Pozzoli ha così deciso di replicare, spiegando di non condividere affatto la versione dei fatti data dall'ex compagna, ma di rispettare il fatto che abbia una visione diversa da lui di quanto accaduto. «Grazie per i vostri commenti e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi», ha scritto il 32enne in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories. «In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento», ha poi aggiunto.