Federica Panicucci, ecco la sua dieta per rimanere magra

MILANO - Ha 51 anni, ma il suo fisico è in splendida forma. Per Federica Panicucci il tempo sembra non passare e il merito è in parte di Madre Natura, in parte della costanza con cui si prende cura del suo corpo. La conduttrice in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato i suoi segreti per rimanere sempre magra e longilinea.

Parlando dei motivi che le permettono di sfoggiare sempre un bikini da urlo durante le vacanze, ha spiegato: «Anzitutto c'è la natura: sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport. Io faccio un quarto d'ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l'altro, avevo smesso, non avevo la forza».

Un ruolo importantissimo lo svolgono le scelte alimentari. «A 51 anni, devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi... Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine. Poi c'è la pizza, ne mangerei quintali. Ma mi limito», ha aggiunto.

Molto importante è anche concentrare le calorie nella prima parte della giornata. «Mi sveglio alle 5.40. Inizio con una colazione lunga per darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata. Leggo i giornali e alle sette sono in camerino. A metà mattina, snack di cioccolato fondente o mandorle, poi, pranzo ricco. Però a cena mi tengono molto leggera«, ha continuato. Per portare avanti uno stile di vita del genere ci vuole molta costanza: Mio padre m'ha inculcato che i risultati si raggiungono con lavoro e impegno».