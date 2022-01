Un mese di gennaio insieme a Georgina, Neymar (ma anche Ben Affleck e molti altri)

LUGANO - Ci saranno grandi uscite nel 2022 dello streaming, sia sul fronte dei film che delle serie tv. Per il momento ecco cosa offrono le principali piattaforme in questo primo mese dell'anno.

Netflix

Le grosse uscite su Netflix sembrano essere concentrate nella seconda metà del mese. Il 21 gennaio esce l'attesa quarta stagione di "Ozark", che seguirà sempre la famiglia Byrde nella sua attività criminale in Missouri. Tornano i protagonisti Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner. La quarta stagione sarà divisa in due parti da sette episodi ciascuna. Il 25 gennaio tocca invece alla miniserie in tre episodi "Neymar: il caos perfetto", che racconta il campione brasiliano sul campo e fuori. Doppia uscita il 27 gennaio: "Soy Georgina", la serie che segue la quotidianità della modella, madre, influencer e compagnia di Cristiano Ronaldo. Ma anche "Incastrati", serie commedia che strizza l'occhio al true crime con i popolari comici siciliani Ficarra e Picone. Infine, il 28 gennaio, "La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra", satira dei thriller psicologici in otto episodi ad alto tasso... alcolico, con Kristen Bell.

Sul versante film, il 5 gennaio c'è la commedia romantica italiana "4 Metà", che esplora la teoria secondo la quale ognuno di noi ha un'anima gemella. Sempre per i romantici segnaliamo "Il trattamento reale", dal 20 gennaio: la parrucchiera newyorkese Izzy è assunta alle nozze di un affascinante principe, ma quando tra loro scocca la scintilla vincerà l'amore o il dovere?

Prime Video

Tra le serie originali Amazon in uscita segnaliamo il 21 gennaio "As We See It", che segue tre inquilini - tutti con disturbi dello spettro autistico - alle prese con le difficoltà della vita, del lavoro e dell'amore. I protagonisti Rick Glassman, Albert Rutecki e Sue Ann Pien hanno anche nella realtà i disturbi che caratterizzano i personaggi che portano sullo schermo.

Tra i film, invece, gennaio è il mese di due film molto attesi. Il primo è "The Tender Bar", il ritorno dietro alla macchina da presa di George Clooney. Si tratta del percorso di formazione del piccolo JR, ragazzo senza padre che cresce nel bar dello zio Charlie (interpretato da Ben Affleck). Nel cast troviamo anche il mitico Christopher Lloyd (Doc di "Ritorno al futuro"). L'uscita è prevista per il 7 gennaio. C'è poi "Hotel Transylvania: Transformania", che segna una nuova avventura per i mostruosi e irresistibili protagonisti. Arriverà sugli schermi il 14 gennaio.

Disney+

Il 12 gennaio arriva in streaming sulla piattaforma "Eternals", uno dei kolossal del 2021 targato Marvel, con un cast ricco di star (Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie) e diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao. Ma il 5 gennaio si potranno gustare la serie drammatica "Big Sky", che segue due detective che indagano su un misterioso incidente d'auto in Montana, e "Antlers", storia dai toni horror e thriller prodotta da Guillermo del Toro. Infine, il 28 gennaio, si torna in un classico moderno dell'animazione con "L'era glaciale - Le avventure di Buck".

Disney+