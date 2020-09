"Lucifer": ci risiamo

LOS ANGELES - Stagione numero 5: o almeno la prima parte. Su Netflix è tornato "Lucifer", con i primi otto episodi della quinta stagione. Un ritorno decisamente atteso dai tanti fan dello show, che anche in questa occasione ha saputo rispondere pienamente alle aspettative.

La serie, per chi non l’avesse mai vista, è di quelle difficili da inquadrare in un genere ben preciso. Nasce infatti come uno dei tanto procedural, ma contiene elementi molti diversi e accattivanti. Al centro c’è ovviamente il personaggio interpretato da Tom Ellis, e non è difficile capire che la chiave del successo risiede proprio nella capacità dell’attore di catturare lo schermo e gli spettatori.

Oltre al risolvere crimini, Lucifer ha infatti una spiccata propensione per il gusto “comedy”, capace di strappare una risata, senza ovviamente dimenticare l’aspetto fantasy che fa capolino senza però mai invadere eccessivamente la scena. Anche la quinta stagione, o almeno i primi otto episodi, non fanno eccezione con Tom Ellis che si sdoppia vestendo anche i panni del gemello cattivo. Per i fan però ci sarà ancora da aspettare per vedere il finale di questa stagione (in attesa della sesta e probabilmente conclusiva), visto che le riprese della seconda parte sono state bloccate lo scorso 13 marzo a causa della pandemia Covid e potrebbero riprendere solo nel corso del prossimo autunno.