Simona Ventura e il compagno hanno il Covid-19: «Stiamo bene»

ROMA - Simona Ventura si unisce al lungo elenco dei personaggi dello spettacolo colpiti dal coronavirus. La celebre conduttrice avrebbe dovuto partecipare come ospite al Festival di Sanremo per presentare il suo nuovo programma tv, “Game of Games”, ma è stata bloccata dal Covid-19. Delle sue condizioni si sapeva poco, fino a quando il compagno Giovanni Terzi ha rilasciato un’intervista alla trasmissione “Storie Italiane”.

Terzi ha confessato di essere anche lui positivo, ma ha chiarito che finora i sintomi di entrambi non sono gravi: Ventura e il compagno soffrono di lieve influenza, perdita del gusto e dell’olfatto. «Incrociamo le dita e pensiamo a chi è stato peggio durante questo Covid», ha dichiarato Terzi, che però ha mostrato una certa preoccupazione perché il suo stato di salute è differente da quello della Ventura.

«Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo», ha dichiarato l’autore e giornalista, che comunque per ora non versa in condizioni di pericolo.