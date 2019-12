Bianca Guaccero arrabbiatissima: «Nessun litigio»

ROMA - Bianca Guaccero si è scagliata contro quei giornalisti che negli ultimi giorni hanno scritto che lei e il collega Jonathan Kashanian avrebbero avuto un acceso diverbio in diretta tv durante la puntata di "Detto Fatto" di venerdì scorso.

Lo stylist del noto programma Rai ha infatti ripreso bonariamente la conduttrice, che ha invece mostrato involontariamente il seno mentre ha improvvisato una giravolta. Bianca nel corso della rubrica di moda dello show di Raidue ha voluto precisare che tra loro non c'è stato nessun alterco, ma che i toni accesi della settimana scorsa erano solo un modo per scherzare. «Noi abbiamo scherzato come facciamo ogni giorno. Poi però, come ogni mattina, abbiamo aperto i giornali e abbiamo trovato questi titoli su giornali seri e autorevoli», ha affermato la 38enne.

La Guaccero ha poi invitato le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia a informarsi meglio e a evitare di scrivere notizie false. «Ma quello che io dico è: come si fa a scrivere su autorevoli quotidiani una notizia spacciandola per una cosa seria mentre due persone ridono e scherzano e fanno dell'ironia?!? Pensate alle cose serie!», ha concluso.