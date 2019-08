Jane Alexander spiega perché è finita con Elia Fongaro

ROMA - Jane Alexander è tornata a parlare della liaison avuta con Elia Fongaro, conosciuto durante l'ultima edizione del "Grande Fratello Vip". L'attrice ormai da alcuni mesi ha ripreso la relazione con lo storico fidanzato Gianmarco Amicarelli, che aveva lasciato in diretta tv per intraprendere un flirt con l'ex velino, durato però ben poco. «Elia è stato importante, non voglio assolutamente rinnegare una cosa tanto forte come quella che mi è successa con lui nella Casa. Se poi mi chiede come mai sia finita tra noi, bè, è facile, non c'erano i presupposti per andare avanti. In fondo al cuore ero chiaramente ancora troppo legata a Gianmarco, le nostre strade erano destinate a dividersi», ha raccontato l'ex gieffina durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".

Quando il giornalista le ha chiesto se negli ultimi tempi abbia più cercato o sentito in qualche modo Elia, lei ha risposto: «Non ci sentiamo più e non voglio più parlare di lui». La 46enne ha poi spiegato di non aver mai smesso di amare Gianmarco, ma che il loro amore era entrato in una fase di stallo, che aveva bisogno di stimoli. «In realtà sono sempre stata innamorata di Gianmarco, ma non lo sapevo, eravamo in un periodo di stallo della nostra storia e ho fatto molti errori, lo so. Non è vero che un compagno di vecchia data è noioso, anzi, è speciale», ha concluso.