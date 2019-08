Per Stefania Rocca è meglio un babysitter maschio

ROMA - Stefania Rocca, che ha due figli maschi, Leone Ariele, 12 anni, e Zeno, 9, frutto dell'amore con il marito Carlo Capasa, ha rivelato che a darle una mano nella gestione dei suoi ragazzi è un babysitter. L'attrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia" ha spiegato il motivo che l'ha spinta a scegliere un ragazzo e non una ragazza come supporto domestico. «Con mio marito ci diamo il cambio per stare con i nostri figli e quando non possiamo si divertono con il baby sitter», ha raccontato la 48enne al magazine.



«Carlo e io ci aiutiamo parecchio, se non ci sono io c'è lui con i figli, ma ci dà una grossa mano il baby sitter, come dico sempre, serve più a me che a loro. Mi ha cambiato la vita: le baby sitter tendono ad avere un rapporto con i ragazzi basato sul rispetto delle regole del mangia-bevi-dormi, un uomo invece entra più in empatia con loro, come un fratello maggiore. Li vedo giocare, discutere, hanno tutt'altro tipo di relazione. Questo in famiglia ci aiuta molto», ha aggiunto Stefania.



La Rocca, che a settembre sarà impegnata per lavoro a Otranto come direttrice del "Film Fund Festival", non è sicura che i figli andranno con lei in Puglia, ma ha detto di essere ugualmente felice di vedere i suoi ragazzi diventare gradualmente indipendenti.

«Più crescono, più hanno le loro attività. C'è sempre meno tempo per seguire me e ne sono contenta, è giusto che si creino i loro sogni e amicizie. Sono felice della loro indipendenza, come genitore lavori tanti anni per questo. Anche se da mamma un po' mi spaventa quel leggero senso di mancanza, ma so che è normale», ha concluso.