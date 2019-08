Caterina Balivo contro gli hater: «Non sono vecchia»

ROMA - Caterina Balivo ha risposto ad alcuni hater che sotto a un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram hanno scritto di vederla "invecchiata". «Ho qualcosa da dire. Ho letto sul web che in tanti mi avete detto 'sembri una vecchia', 'sei invecchiata'. Cari, vi inviterò tutti alla mia festa di 40 anni. Vi voglio guardare in faccia e dirvi 'mamma mia quanto sembrate giovani e fighi'», ha fatto sapere la 39enne.

La conduttrice, che ha sempre detto di non dare peso alle critiche che riceve via social, questa volta non è però riuscita a restare indifferente. Era già successo in un'altra occasione che il noto volto Rai avesse deciso di non rimanere in silenzio davanti alle accuse di alcuni follower.

Dopo aver debuttato al timone del suo nuovo programma 'Vieni da me', lo scorso anno, la bella partenopea era stata subissata di critiche e aveva deciso di dare spiegazioni. «In questi giorni mi avete un po' massacrato, ma risponderò alle critiche costruttive. La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all'altro. Noi non siamo ancora una famiglia, ci dobbiamo conoscere e io devo fare mio lo studio per farvi sentire a casa. Probabilmente quello che è mancato è il non aver toccato tutte le corde. Ho sbagliato io nel non raccontare al meglio. Ma aggiusteremo il tiro», aveva scritto in un lungo post sul suo profilo social.