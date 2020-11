"Baby Shark" è il video più visto su YouTube

SEUL - Il video più visto di sempre su YouTube? Non è più "Despacito", ma la canzoncina per bambini "Baby Shark". Il brano orecchiabile ha infatti superato i 7,04 miliardi di visualizzazioni.

Non è noto il vero autore della canzoncina che narra le avventure di una famiglia di squali, e si pensa che originariamente fosse una filastrocca. Tuttavia ha raggiunto la fama mondiale dopo che il video, prodotto dalla coreana Pinkfong, è stato pubblicato nel 2016. Il successo è arrivato dapprima in Asia, poi negli Stati Uniti e infine il ritornello ha contagiato anche l'Europa.

Nonostante la canzoncina non sia stata rivendicata dalla Pinkfong, il cantautore statunitense Jonathan Wright ha deciso di citare la società in giudizio, in quanto afferma di detenere il copyright del brano, registrato nel 2011. Attualmente la corte coreana non si è ancora espressa.