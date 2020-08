Ascona, si salpa sabato per Venezia

ASCONA - Sabato 15 agosto alle ore 10 salperanno dal lungolago di Ascona i gommoni del Trekking Ascona-Venezia. Si tratta di un progetto turistico ideato da Claudio Rossetti, in collaborazione con il Forum Lago Maggiore, che festeggia quest’anno la sua quindicesima edizione dalla prima gloriosa discesa nel 2007. Quest’anno un viaggio particolare, un po’ simbolo della volontà di ridare slancio al turismo fluviale.

Il viaggio in barca da Ascona a Venezia rappresenta un importante esempio di turismo lento ed innovativo, premiato nel 2018 con il prestigioso premio EarthPrize. Fino ad oggi sono già oltre 220 i turisti che hanno raggiunto Venezia in gommone. Dopo la prima del 2007 e le undici discese organizzate nei passati sette anni dell’originale proposta turistica, che gode della collaborazione della Serenissima. Un’edizione, quella di quest’anno, speciale: il viaggio 2020, dopo la chiusura delle frontiere a causa della pandemia, vuole far ripartire il turismo fluviale dando un messaggio di coraggio ai diversi partner coinvolti, dagli alberghi, ristoranti alle guide e ai musei.

L’avventura a bordo dei gommoni arancioni, lungo i quasi settecento chilometri che separano il Ticino dal Canal Grande, è davvero carica di storia, cultura e natura: dal Lago Maggiore, sui Navigli, al Ticino e Po il gruppo raggiunge il mare con fermate nei parchi naturalistici, visita delle città di Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Chioggia e Venezia. Un’occasione unica per ripercorrere un tragitto particolare dal punto di vista paesaggistico, storico e gastronomico.

Il ritrovo per la partenza è previsto per sabato 15 agosto dalle ore 9.30 dal lungolago di Ascona (pontile di fronte all’Osteria Nostrana) ed è aperta a tutti. Un’occasione unica per incontrare i protagonisti ed ottenere maggiori informazioni sul progetto. Sono aperte le iscrizioni per i viaggi nel 2021: 21-28 agosto (gommone), 11-19 settembre (catamarano). Per avere il programma di dettaglio oppure iscriversi si consiglia di consultare il sito della Viaggi Rossetti.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch