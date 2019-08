In gommone a Venezia: giornata informativa ad Ascona

ASCONA – Una goccia d’acqua impiega circa 9 giorni e mezzo per raggiungere dalla sorgente del Ticino la laguna veneta. Portare una goccia al mare possiede tanti significati, ma rappresenta un unico messaggio: superare lungo un percorso dai tanti risvolti simbolici, numerose barriere architettoniche e mentali.

Il viaggio in gommone da Ascona a Venezia rappresenta un importante esempio di turismo lento, innovativo ed è valso ai promotori il prestigioso premio “Earth Prize International 2018”. Fino ad oggi sono già oltre 200 i turisti che hanno raggiunto Venezia in barca. Dopo la prima del 2009 e le tredici discese organizzate nei passati nove anni, l’originale proposta turistica, che gode della collaborazione della Serenissima, viene riproposta di anno in anno. Quello che un tempo era una via d’acqua importante per il trasporto delle merci e delle persone, oggi sembra più una riserva sconosciuta. Anziché fiumi d’inchiostro destinati agli archivi storici o pubblicazioni da presentare a convegni internazionali, da dieci anni la Viaggi Rossetti organizza quest’avventura turistico-culturale lunga oltre seicento chilometri. Un viaggio per tutti i sensi e persino per la mente: le utopie e le visioni, nel piccolo e nel globale, fanno progredire l’umanità.

L’avventura a bordo dei gommoni arancioni, lungo gli oltre seicento chilometri che separano il Ticino dal Canal Grande, è davvero carica di storia, cultura e natura: dal Lago Maggiore, sui Navigli, al Ticino e Po il gruppo raggiunge il mare con fermate nei parchi naturalistici, visita delle città di Pavia, Cremona, Ferrara, Chioggia e Venezia.

Un’occasione unica per ripercorrere un tragitto particolare dal punto di vista paesaggistico, storico e gastronomico.

Per la quindicesima edizione del trekking “Ascona-Venezia in gommone”, che avrà luogo dal 15 al 23 agosto 2020, i promotori hanno in programma il 17 agosto (dalle ore 10 alle 18 presso il centro Asconautica e il lungolago di Ascona) una giornata informativa che comprende la presentazione del gommone, prove sull’acqua, la proiezione di un filmato e la possibilità di incontrare i protogonisti.

