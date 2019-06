Taormina, lembo di paradiso sulla terra

CATANIA - Taormina è uno dei posti più belli e magici del mondo. Per numerosi turisti, provenienti da tutto il mondo, questo paesino arroccato è una meta da visitare assolutamente. L'incantevole cittadina si trova su di un pianoro roccioso del Monte Tauro a strapiombo sul mare Ionio, ad una altezza di circa 250 metri. Grande è il patrimonio artistico, storico e culturale di Taormina che unitamente al salubre clima e alle bellezze paesaggistiche, ha attratto visitatori sin dalla metà del settecento.

Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale e archeologico di cui è ricca, Taormina è una delle località turistiche più famose dell’isola. Luogo di grande fascino e bellezza, la splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. I visitatori che arrivano da tutto il mondo in questo “lembo di paradiso sulla terra” (Goethe, Viaggio in Italia 1787), per vedere il suo teatro greco-romano, per passeggiare lungo le sue strade medievali, per ammirare i suoi panorami mozzafiato, per gustare la sua eccellente gastronomia, per distendersi al sole delle sue spiagge meravigliose, ne restano ammaliati.

Negli anni antecedenti allo scoppio della prima guerra mondiale, Taormina era frequentata da ospiti di eccezione: i Rotschild, i Morgan, i Krupp, Gabriele D'Annunzio, i regnanti Edoardo VII e Giorgio V di Inghilterra, l'imperatore di Germania Guglielmo II. Tanti furono anche gli stranieri che vi risiedettero stabilmente. Tra questi sono da ricordare il pittore Ottone Geleng, il fotografo esteta tedesco Guglielmo Von Gloeden e il romanziere e poeta inglese D.H. Lawrence. Costoro, che furono i primi estimatori di Taormina, richiamarono numerosi personaggi aristocratici da tutta Europa e ne fecero una meta di elite per molti anni, soprattutto durante il periodo invernale.

Taormina fa parte del viaggio “Sicilia per terra e per mare”, realizzato con la collaborazione de quotidiano La Regione, in programma dal 5 al 13 ottobre. La Sicilia è una delle perle del sud Italia, una regione tutta da scoprire, conoscere e vivere attraverso un ventaglio di itinerari caratteristici che spaziano tra natura, storia e tradizione. E proprio la natura sembra aver destinato a questa terra le sue maggiori meraviglie: monti, colline e soprattutto mari, che con i suoi meravigliosi colori, la trasparenza delle acque e la bellezza dei suoi fondali, primeggia sugli altri mari, facendone di quest’isola una meta da sogno.

Testo a cura di Claudio Rossetti

