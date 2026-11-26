Otto brand, una sola porta: è online il nostro biglietto da visita digitale
Nasce www.global-vision.ch, il sito che riunisce in un unico luogo tutti i rami della nostra scienza immobiliare. Locazione, compravendita, investimento, gestione e ospitalità: ogni fase della vita di un immobile, finalmente sotto un solo sguardo.
Nasce www.global-vision.ch, il sito che riunisce in un unico luogo tutti i rami della nostra scienza immobiliare. Locazione, compravendita, investimento, gestione e ospitalità: ogni fase della vita di un immobile, finalmente sotto un solo sguardo.
C’è stato un tempo in cui un biglietto da visita bastava. Un nome, un numero di telefono, un indirizzo. Lo infilavi nel portafoglio e speravi che, al momento giusto, qualcuno se ne ricordasse.
Oggi no. Oggi chi ha un immobile, chi cerca casa o chi vuole investire ti cerca online prima ancora di chiamarti. Vuole capire chi sei, cosa fai, come lavori e soprattutto se di te si può fidare.
Per questo abbiamo creato www.global-vision.ch: il nostro biglietto da visita digitale. Non un semplice sito, ma la mappa completa di tutto quello che Global Vision Enterprises è diventata in questi anni.
1. Perché un sito per il gruppo?
Negli anni siamo cresciuti. Tanto. Ogni volta che il mercato ci chiedeva una risposta nuova, noi la costruivamo. Così sono nati, uno dopo l’altro, brand specializzati, ciascuno dedicato a un momento preciso del rapporto tra persone e immobili.
Il risultato è un ecosistema di otto brand. Bellissimo, ma da raccontare tutto insieme non era semplice. Un cliente arrivava da TiAffitto e non sapeva che potevamo anche vendere la sua casa. Un investitore conosceva TicinoAReddito ma non sapeva che potevamo amministrargli lo stabile.
Ora basta un clic. Sul nuovo sito Global Vision Enterprises si presenta per quello che è: una regia unica per ogni esigenza immobiliare. Il gruppo definisce strategia, standard di qualità e metodo. I brand lavorano sul campo con la libertà e la velocità delle realtà specializzate.1
2. Cinque aree, un patrimonio seguito per intero
La nostra scienza immobiliare è fatta di rami diversi, che crescono dalle stesse radici. Sul sito li abbiamo organizzati in cinque aree, ognuna delle quali risponde a una domanda precisa di chi abita, compra, investe o possiede un immobile:
- Locazione: affittiamo appartamenti per conto dei proprietari, riducendo i tempi di sfitto e selezionando inquilini affidabili.
- Compravendita: vendiamo immobili residenziali in tutto il Ticino e offriamo una strada alternativa all’acquisto con il rent to buy.
- Investimento: mettiamo in contatto investitori e costruttori su immobili pensati per generare reddito nel tempo.
- Gestione e servizi alla proprietà: amministriamo gli immobili e li prepariamo per ogni nuova locazione, perché il valore resti alto e il proprietario resti tranquillo.
- Ospitalità: accogliamo chi visita il Ticino in un B&B di alto standing.
3. Otto brand, ognuno leader nel suo campo
Ogni brand ha il proprio sito, il proprio team e la propria specializzazione. Tutti condividono la stessa visione. Eccoli, uno per uno:
- TiAffitto: la nostra agenzia specializzata in locazioni, con un sistema collaudato che permette di affittare quasi tutti gli appartamenti che ci vengono affidati.
- ViverTI: la vendita di immobili residenziali in Ticino. Ville, case, attici e proprieta presentati nel miglior modo.
- TiAffitto con Riscatto: il primo rent to buy pensato per il mercato ticinese, per diventare proprietari della casa in cui si vive.
- TicinoAReddito: fa incontrare chi vuole investire nel mattone con chi costruisce immobili per investitori.
- TiAmministro: l'amministrazione a 5 stelle, per gestire gli immobili e risolvere i problemi amministrativi degli investitori.
- Consegna Perfetta: trasloco, pulizia finale e ripristino di pareti e pavimenti, per una riconsegna a fine locazione senza stress.
- Queen's House: il nostro B&B di alto standing, per chi cerca in Ticino un soggiorno curato in ogni dettaglio.
- DYLS: le nostre tecniche di marketing immobiliare a disposizione di privati e professionisti che vogliono affittare o vendere in autonomia.
Otto nomi, otto mestieri, un solo modo di lavorare: con serieta, velocita e passione.
4. Accompagniamo l’immobile in ogni fase della sua vita
La cosa che amiamo di più del nuovo sito è la sezione dedicata al metodo. Perché racconta in modo semplice quello che facciamo ogni giorno: accompagnare un immobile dall’inizio alla fine.
Si comincia con l’affitto, la ricerca dell’abitazione giusta. Poi arriva l’acquisto, diretto o con un percorso rent to buy. Segue l’investimento, con immobili a reddito che fanno crescere il patrimonio. Poi la gestione, ordinaria e straordinaria. E infine la riconsegna: trasloco, pulizia e ripristino a fine locazione. Lungo tutto il percorso c’è DYLS, il marketing immobiliare del gruppo.
Il cliente può entrare da qualsiasi punto e trova già pronta la fase successiva. Non deve cercare un altro fornitore, non deve ricominciare da zero, non deve spiegare di nuovo la sua storia.
5. Un solo interlocutore. Sempre.
Questa è la vera promessa del sito. Otto brand specializzati, un unico punto di contatto. Le competenze si parlano tra loro e il cliente non deve coordinare nessuno.
Non sai a quale brand rivolgerti? Nessun problema. Nel modulo di contatto puoi scegliere «Non so, indirizzatemi voi»: raccontaci il tuo progetto e ti mettiamo in contatto con il brand giusto.
E tutti i nostri brand lavorano dalla stessa sede, in Piazza Cioccaro 4, nel cuore di Lugano. Una scelta che rende immediato il passaggio di un cliente da un brand all’altro.Da qui seguiamo immobili e clienti in tutto il Ticino.
6. Radici in Ticino, sguardo avanti
Negli ultimi anni il nostro gruppo ha registrato una delle crescite più rapide del mercato immobiliare ticinese, grazie alla specializzazione dei suoi brand e alle competenze del suo team. Ma i nostri valori sono rimasti gli stessi del primo giorno:
- Un solo interlocutore, perché il cliente non deve perdersi.
- Specializzazione, perché ogni brand fa una cosa e la fa bene.
- Radici in Ticino, perché conosciamo quartieri, normative, prezzi e persone.
- Affidabilità, con processi chiari, comunicazione trasparente e responsabilità su ogni fase.
Amiamo la tecnologia, e il nuovo sito ne è la prova. Ma dietro ogni pagina ci sono persone vere, che rispondono al telefono, ti guardano negli occhi e mettono amore e passione in quello che fanno.
Il nostro biglietto da visita oggi non sta più in un portafoglio. Sta in tasca a chiunque abbia uno smartphone. E speriamo che, quando ti servirà, ti ricorderai di noi.
Scopri tutto il nostro mondo su www.global-vision.ch
Vuoi affittare, vendere, investire o affidarci la gestione del tuo immobile? Raccontaci il tuo progetto: ti indirizziamo noi al brand più adatto.
www.global-vision.ch · info@global-vision.ch
Telefono +41 91 921 24 28 · WhatsApp +41 78 404 56 75
Sede operativa: Piazza Cioccaro 4, 6900 Lugano
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
RIFERIMENTI
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!