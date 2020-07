Mountain Bike che passione!

Non è necessario essere un professionista, ma è vivamente sconsigliato saltare su una bici e lanciarsi alla conquista di una collina senza un’adeguata preparazione. Andare in mountain bike prevede caratteristiche di forza fisica, resistenza e conoscenza del mezzo.

Se il ciclista del fine settimana si potrà accontentare di un training base e un buon riscaldamento, chi ha ambizioni maggiori dovrà mettere in conto mesi o forse anni dedicati all’allenamento e al perfezionamento di tecniche e conoscenze.

Ecco 5 buoni consigli base per cominciare la tua avventura in mountain bike!

1. Scegli la bici giusta per te

Non hai più dubbi: vuoi una mountain bike. Ce ne sono per ogni fascia di prezzo, dalle più economiche alle più care, quindi basati sul tuo budget. Le più costose sono pensate per i “rider” esperti, sono realizzate con materiali di qualità maggiore e sono più accessoriate: per chi comincia ora basterà un prodotto di qualità, ma in una fascia di prezzi contenuti.

Ci sono diversi tipi di mountain bike, a seconda delle esigenze:

da cross-country” (o XC).leggere ed efficienti, adatte a percorsi semplici, strade sterrate e collinari, ma inutili su terreni davvero difficili, pendenze importanti e strade molto sconnesse.

(o XC).leggere ed efficienti, adatte a percorsi semplici, strade sterrate e collinari, ma inutili su terreni davvero difficili, pendenze importanti e strade molto sconnesse. Da trail, cross-country modificate in grado di superare ostacoli più grandi.

cross-country modificate in grado di superare ostacoli più grandi. All-Mountain” , costruite per affrontare i terreni più impervi. Più pesanti delle cross-country, possono arrampicarsi facilmente su colline anche ripide.

, costruite per affrontare i terreni più impervi. Più pesanti delle cross-country, possono arrampicarsi facilmente su colline anche ripide. Da downhill, nate per la velocità, con più sospensioni per ammortizzare gli urti ma meno adatte alle pendenze peggiori.

nate per la velocità, con più sospensioni per ammortizzare gli urti ma meno adatte alle pendenze peggiori. Freeride , dalla pedalata più scorrevole, con ruote strette, adatte in particolare per salti e acrobazie.

, dalla pedalata più scorrevole, con ruote strette, adatte in particolare per salti e acrobazie. Infine le “dirt jump”, più piccole e maneggevoli, adatte ai grandi salti.



Per quanto riguarda le marche e i migliori rapporti qualità-prezzo, Internet abbonda di recensioni, ma è importante tenere conto del fatto che la scelta resta in gran parte soggettiva: una mountain bike si sceglie a seconda del tipo di uso che abbiamo in mente.

2. L’abbigliamento è importante

Chi si avventura nel mondo delle mountain bike deve tenere conto di alcuni parametri di base.

La mountain bike ti porterà su strade impervie, in mezzo alla campagna, in balìa degli elementi. Ti servono vestiti comodi, impermeabili a portata di mano nel caso in cui cambi il tempo, giubbotti forniti di catarifrangenti per la guida notturna, protezioni per ginocchia e gomiti, guanti termici per tenere le mani calde. Ti serve, naturalmente, un casco: scegline uno certificato in base alle più aggiornate norme di sicurezza. Deve essere comodo, ma non si deve muovere se scuoti la testa.

Ti serviranno, inoltre, scarpe compatibili con la foggia dei pedali, con una suola dura che aiuti la pedalata, e calzini appositi. Un paio di occhiali da sole terranno lontani lo sporco, il vento e gli insetti, oltre a proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti.

La spesa è quasi finita, ma manca la cosa più importante: l’acqua. Devi averne abbastanza per poter bere ogni venti minuti circa, con continuità e anche se non ti sembra di avere sete. Se non ti vuoi fermare così spesso, procurati un kit apposito per poter bere in movimento. Infine, ricordati di portare con te qualche snack energetico e un po’ di frutta. Ora sei pronto a partire.

3. Impara le regole

Esiste un’organizzazione internazionale (International Mountain Biking Association) che codifica le poche ma fondamentali regole del mondo MTB.

Eccole:

Scegli solo sentieri conosciuti e ben equipaggiati con segnali e indicazioni.

Tieni conto dei tuoi limiti. Attenzione alla velocità, rallenta nelle curve strette e non fare manovre al di là delle tue effettive capacità.

Adattati al percorso. Rallenta quando incontri altri rider e segnala la tua presenza.

Sii previdente: porta con te un kit per affrontare riparazioni e imprevisti.

Tieni pulito il percorso. Non gettare rifiuti lungo il sentiero.

Attenzione agli animali selvatici: non avvicinarti.



Oltre alle regole di cui sopra, esistono alcune indicazioni di buon senso: sei sicuro di voler cominciare la tua attività di mountain biker con un percorso di 30 km su strade difficili?

4. Una buona preparazione - riscaldamento

Il riscaldamento è fondamentale. Comincia con alcuni minuti di bicicletta su un tratto dritto e asfaltato di strada. Comincia con una RPM di circa 90 giri al minuto e con una resistenza bassa. Dopo dieci minuti, aumenta la resistenza.

Scendi dalla bici e fai un po’ di stretching, dedicandoti ai muscoli di cosce, polpacci, collo, spalle, schiena e quadricipiti. Concludi con altri 10/20 minuti di bici in pianura. Per la mountain bike è consigliato anche svolgere attività fisica regolare per consolidare la muscolatura e darti la resistenza aerobica necessaria per sforzi di lunga durata.

5. Scegli il tuo percorso

Ci sono sentieri di tutti i tipi, dai più facili e pianeggianti ai più ripidi e impervi. Valuta sempre il tuo livello di preparazione per scegliere il più adatto: all’inizio è opportuno percorrere strade non troppo complesse, con dislivelli dolci.

Qualunque sia il tuo livello di preparazione, ricorda che un sentiero affidabile deve avere alcune caratteristiche: essere ricco di indicazioni per sapere sempre dove stai andando, indicare con appositi cartelli il livello di preparazione necessario per affrontarlo.

La nostra proposta

Trascorri un week end o una mini vacanza all’insegna del divertimento e delle due ruote nel magico scenario delle Alpi a San Domenico. A meno di 2 ore da Lugano in un paesaggio unico puoi vivere la tua passione e scendere lungo le piste dei numerosi trail del Sando Bike Park (www.sandobikepark.com – www.sandomenicoski.com)

Per un breve o medio soggiorno troverai qualità e comfort presso il nuovo Hotel La Vetta****: spettacolari suite, due ristoranti dove gustare le prelibatezze di una cucina raffinata e moderna, comodi posteggi e vicinanza strategica a tutti servizi tra cui il bike park e la partenza delle escursioni panoramiche.

Per maggiori informazioni contatta direttamente il centralino della località allo 0039 0324 780868 o manda una mail a booking@sandomenicorealestate.com. Per conoscere le nostre escursioni vista la pagina www.sandomenicoski.com.

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

